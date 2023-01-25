Пентагон в шесть раз увеличит производство артиллерийских снарядов для Украины

Пентагон пытается увеличить производство артиллерийских снарядов на 500 процентов, подтолкнув производство обычных боеприпасов к уровню, которого не было со времен Корейской войны, поскольку он инвестирует миллиарды долларов, чтобы компенсировать дефицит, вызванный войной в Украине, и создавать запасы для будущих конфликтов.

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Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что производство 155-миллиметровых снарядов, необходимых Киеву для противостояния против страны-агрессора РФ, возрастет до 90 тысяч в месяц в течение следующих двух лет.

Для этого США планируют расширить заводы и привлечь новых производителей. Такие усилия в отчете армии называют частью "самой агрессивной модернизации за почти 40 лет" оборонно-промышленной базы США.

Издание отмечает, что "в то время как Пентагон сосредоточился на ведении войн с помощью небольшого количества более дорогого высокоточного оружия, Украина в основном полагается на гаубицы, стреляющие неуправляемыми снарядами".

До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину производство в США неуправляемых снарядов в размере 14,4 тысяч в месяц было достаточным для американской армии. Но потребность обеспечить ВСУ заставила Пентагон утроить производственные мощности в сентябре, а затем снова удвоить их в январе, чтобы в конце концов они могли производить 90 000 или более снарядов в месяц.

"Неуправляемые артиллерийские снаряды стали во главу угла 11-месячного конфликта, когда украинские и российские войска ежедневно обстреливают друг друга тысячами гаубических снарядов вдоль линии фронта. Это оружие, скорее всего, является причиной наибольшего процента потерь в войне", - пишет издание.

The New York Times подчеркивает, что решение армии расширить производство артиллерии является четким свидетельством того, что США планируют поддерживать Украину независимо от того, как долго будет продолжаться война.

Министерство обороны США будет финансировать новые мощности для производства артиллерийских боеприпасов и будет тратить около 1 миллиарда долларов в год в течение следующих 15 лет на модернизацию государственных мощностей по производству боеприпасов с целью повышения уровня автоматизации, повышения безопасности работников и, наконец, более быстрого изготовления боеприпасов. Начиная с августа, Конгресс США уже выделил на это 1,9 миллиарда долларов.

"США является одной из немногих стран, которые хранят значительные запасы такого оружия как во время войны, так и во время мира. В предыдущих конфликтах у нас были запасы, которых было достаточно для конфликта. В этом случае мы стремимся увеличить производство, чтобы сохранить наши запасы на случай других непредвиденных ситуаций, а также обеспечить союзника. Поэтому это несколько новая ситуация", – заявил Дуглас Буш, возглавляющий службу закупок Пентагона.

Неуправляемые снаряды, которые сейчас производятся, имеют длину чуть менее трех футов, весят примерно 100 фунтов и наполнены 24 фунтами взрывчатки — этого достаточно, чтобы убить людей в радиусе 150 футов от удара и ранить незащищенных солдат на расстоянии более 400 футов.

Пентагон отказался комментировать размер своих запасов 155-миллиметровых снарядов, но, по словам чиновников, запланированное увеличение производства обеспечит потребности Украины в режиме реального времени и пополнит количество, изъятое из имеющихся запасов.

Напомним, недавно США объявили о новом пакете военной помощи для Украины, стоимость которого составляет $2,5 млрд. Он включает бронемашины, БМП, системы ПВО, боеприпасы, управляемые реактивные снаряды для пусковых установок HIMARS, тысячи зенитных и противотанковых ракет и более 100 миллионов патронов для стрелкового оружия.