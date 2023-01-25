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Пентагон вшестеро збільшить виробництво артилерійських снарядів для України
Пентагон намагається збільшити виробництво артилерійських снарядів на 500 відсотків, підштовхнувши виробництво звичайних боєприпасів до рівня, якого не було з часів Корейської війни, оскільки він інвестує мільярди доларів, щоб компенсувати дефіцит, спричинений війною в Україні, і створювати запаси для майбутніх конфліктів.
Про це пише The New York Times.
Зазначається, що виробництво 155-міліметрових снарядів, які потрібні Києву для протистояння проти країни-агресора РФ, зросте до 90 тисяч на місяць протягом наступних двох років.
Для цього США планують розширити заводи й залучити нових виробників. Такі зусилля у звіті армії називають частиною "найагресивнішої модернізації за майже 40 років" оборонно-промислової бази США.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Видання зазначає, що "в той час, як Пентагон зосередився на веденні воєн за допомогою невеликої кількості дорожчої високоточної зброї, Україна в основному покладається на гаубиці, які стріляють некерованими снарядами".
До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні виробництво в США некерованих снарядів у розмірі 14,4 тисячі на місяць було достатнім для американської армії. Але потреба забезпечити ЗСУ змусила Пентагон потроїти виробничі потужності у вересні, а потім знову подвоїти їх у січні, щоб зрештою вони могли виготовляти 90 000 або більше снарядів на місяць.
"Некеровані артилерійські снаряди стали наріжним каменем 11-місячного конфлікту, коли українські та російські війська щодня обстрілюють один одного тисячами гаубичних снарядів уздовж лінії фронту. Ця зброя, швидше за все, є причиною найбільшого відсотка втрат у війні", - пише видання.
The New York Times підкреслює, що рішення армії розширити виробництво артилерії є найчіткішим свідченням того, що США планують підтримувати Україну незалежно від того, як довго триватиме війна.
Міністерство оборони США фінансуватиме нові потужності для виробництва артилерійських боєприпасів і витрачатиме близько 1 мільярда доларів на рік протягом наступних 15 років на модернізацію державних потужностей з виробництва боєприпасів з метою підвищення рівня автоматизації, підвищення безпеки працівників і, зрештою, швидшого виготовлення боєприпасів. Починаючи з серпня Конгрес США вже виділив на це 1,9 мільярда доларів.
"США є однією з небагатьох країн, які зберігають значні запаси такої зброї як під час війни, так і під час миру. У попередніх конфліктах у нас були запаси, яких було достатньо для конфлікту. У цьому випадку ми прагнемо збільшити виробництво, щоб зберегти наші запаси на випадок інших непередбачених ситуацій, а також забезпечити союзника. Тож це дещо нова ситуація", – заявив Дуглас Буш, який очолює службу закупівель Пентагону.
Некеровані снаряди, які зараз виробляються, мають довжину трохи менш як три фути, важать приблизно 100 фунтів і наповнені 24 фунтами вибухівки — цього достатньо, щоб убити людей у радіусі 150 футів від удару та поранити незахищених солдатів на відстані понад 400 футів.
Пентагон відмовився коментувати розмір своїх запасів 155-міліметрових снарядів, але за словами чиновників Пентагону, заплановане збільшення виробництва забезпечить потреби України в режимі реального часу та поповнить кількість, вилучену з наявних запасів.
Нагадаємо, нещодавно США оголосили про новий пакет військової допомоги для України, вартість якого складає $2,5 млрд. Він включає бронемашини, БМП, системи ППО, боєприпаси, керовані реактивні снаряди для пускових установок HIMARS, тисячі зенітних і протитанкових ракет і понад 100 мільйонів патронів для стрілецької зброї.