США могут одобрить передачу Украине "значительного количества" танков Abrams M1 - WSJ

Администрация президента США Джозефа Байдена, по всей вероятности, готова принять решение об отправке "значительного количества" танков Abrams M1 в Украину. Поставки могут быть объявлены на этой неделе.

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Об этом 24 января сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на лиц, знакомых с ситуацией.

По информации издания, эта отправка танков станет частью более широкой дипломатической договоренности с Германией, согласно которой Берлин согласится предоставить Киеву танки Leopard 2, а также одобрит поставку большего количества танков немецкого производства Польшей и другими странами.

Заметим, что ранее Вашингтон решил не включать Abrams M1 в последний пакет военной помощи в Украине. Известно, что причина в том, что в США считают, что сейчас в передаче такого оружия якобы "мало смысла", потому что танки нуждаются в особом техническом обслуживании.

Изменения в позиции США произошли после разговора 17 января между президентом Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем, в ходе которого американский лидер согласился рассмотреть возможность предоставления танков Abrams M1 вопреки решению Пентагона.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что якобы Германия будет готова передать Украине Leopard 2 только если США передадут Киеву Abrams M1. В то же время и Берлин, и Вашингтон официально опровергали такие заявления.

Аналогичная ситуация была и с ПВО Patriot. Украина долго просила Patriot и у других союзников, в частности, у Германии. Но Берлин отказывался, пока США не решили передать системы.