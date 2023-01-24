Немецкий концерн Rheinmetall может поставить в общей сложности 139 танков Leopard

Немецкий военно-промышленный концерн Rheinmetall готов передать Украине 139 танков Leopard, как только разрешение на это даст правительство Германии.

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Об этом заявил пресс-секретарь концерна немецкой медиагруппе RND.

По его словам, Rheinmetall может поставить 29 танков Leopard 2 до апреля-мая и еще 22 такой же модели примерно в конце 2023 или начале 2024 года.

Также может поставить 88 более старых танков Leopard 1, сказал он, не указывая временные рамки их потенциальной доставки.

"Ситуация "очень изменчива" из-за структуры политики безопасности, различных форм прямой или косвенной поставки и изменения приоритетов заказов. Поэтому сложно, например, назвать конкретные сроки поставок", - подчеркнул представитель Rheinmetall.

Отметим, Германия находится под сильным давлением Украины и некоторых союзников по НАТО, таких как Польша, чтобы позволить Киеву получить танки Leopard 2 немецкого производства для защиты от российской агрессии.

Канцлер Германии Олаф Шольц до сих пор воздерживался от поставки танков или разрешения другим странам НАТО сделать это.

Напомним, Польша решила передать Украине роту немецких танков Leopard.

Как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Варшава допускает создание коалиции со странами, готовыми дать Украине часть своих Leopard 2, без участия Германии, если Берлин так и не согласует предоставление Украине этих танков.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ не помешает Польше, если она решит передать Украине танки Leopard без разрешения немецкого правительства.

В настоящее время страны, владеющие танками Leopard и желающие их передать, должны подать заявку в Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля Германии.