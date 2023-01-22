Германия может поставить Украине танки Leopard 2, используемые как мишени на учениях - СМИ

Германия может поставить Украине танки Leopard 2, использующиеся в качестве мишеней на учениях, хотя немецкие военные называют такой шаг нежелательным. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

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По его информации, в Министерстве обороны Германии составили список из 312 танков Leopard 2 разных серий, имевшихся у Бундесвера по состоянию на 22 мая 2022 года. Из них 99 находились на ремонтно-профилактических работах на предприятиях оборонной промышленности, а один - уже на списании.

Среди 212 оставшихся танков есть машины различных моделей - 2А5, 2А6, 2А7, а также 2A7V, являющихся наиболее современной версией. В частности, последних было 53.

При этом, по словам источников издания в немецкой армии, в списке также указано, какие модели подходят для доставки в Украину. В этом контекте указывается, что Бундесвер мог бы передать Украине 19 танков модели Leopard 2A5.

Согласно списку, они используются для "представления сил противника" в центре боевой подготовки армии, имитируя в ходе учений танки противника. В то же время источники издания говорят, что модель 2А5 лучше все же не использовать, поскольку они используются только для учений.

Spiegel указывает, что если правительство Германии сможет дать политическое согласие на поставку, немецкие Leopard 2A5 могут быть объединены с моделями Leopard 2 из других европейских стран, таких как Польша, в пакете для Украины. Так, у Польши есть танки Leopard 2A4, которые почти аналогичны модели 2A5 и могут быть соответствующим образом модифицированы.

"С военной точки зрения имело бы смысл вооружить "Леопардами" целый танковый батальон, чтобы перевооружить украинцев. Тем не менее, собрать такой пакет технически не просто. Например, большинство танков Leopard 2 в Европе оснащены гидравлическим управлением башней, а модели Бундесвера имеют электронное управление", - говорится в стратье.

Для поставки на Украину, как отмечают Spiegel немецкие военные, однородный парк был бы преимуществом, так как в противном случае это сильно усложнило бы ремонт и обслуживание, а также сказалось бы на обучении украинских солдат.

Издание напоминает, что накануне после встречи контактной группы по обеспечению обороны Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии новоназначенный немецкий министр Борис Писториус заявил, что хочет проверить, какие и сколько танков Leopard Бундесвера подходят для поставки в Украину. Это, по словам чиновника, позволит подготовиться к тому моменту, когда канцлер Олаф Шольц примет политическое решение о поставке танков.

Напомним при этом, что Польша уже допускает создание коалиции со странами, которые готовы дать Украине часть своих Leopard 2, без участия Германии, если Берлин так и не согласует предоставление Украине этих танков.