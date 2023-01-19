Кулеба и Резников предупредили партнеров о реальной угрозе нового наступления РФ и просят передать танки Leopard

Украина на фоне угрозы нового полномасштабного наступления России нуждается в поставках танков, в частности Leopard 2.

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Об этом говорится в совместном заявлении министров обороны и иностранных дел Алексея Резникова и Дмитрия Кулебы, опубликованном 19 января на сайте МИД.

Министры подчеркнули, что попытка реванша России за ее неудачи в войне против Украины, в том числе и угроза нового полномасштабного наступления российских сил очень реальна.

Они призвали союзников усилить военную помощь Украине современной маневренной боевой техникой и западными танками.

Министры приветствовали решение Британии о передаче танков Challenger 2 и обратились к странам, имеющим на вооружении танки Leopard 2. В частности, Греции, Дании, Испании, Канады, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Португалии, Турции, Финляндии, Швеции.

"Мы обращаемся ко всем этим и другим государствам, имеющим соответствующие возможности, с призывом присоединиться к инициативе создания международной танковой коалиции в поддержку Украины и внести свои практические взносы в эту инициативу", - говорится в заявлении.

Главы Минобороны и МИД гарантировали, что это оружие будет использоваться ответственно и исключительно для защиты территориальной целостности Украины в международно-признанных границах.

Напомним, Польша уже приняла решение передать Украину роту танков Leopard в рамках международной коалиции. В Варшаве надеются, что союзники вслед за ними одобрят передачу танков украинским военным.

Канцлер Германии Олаф Шольц все еще сомневается в этом вопросе, но заявил, что готов поставить Украине основные боевые танки Leopard 2, только если Вашингтон поставит Abrams. Известно, что США готовят большой военный пакет для Украины. По информации СМИ, объявят о нем 20 января, но танков в нем не будет.