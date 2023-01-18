США готують великий військовий пакет для України, але танків в ньому не буде — ЗМІ

Вашингтон готується оголосити про новий великий пакет озброєнь для України в п’ятницю, 20 січня, коли відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Про це повідомило Politico з посиланням трьох американських чиновників.

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Очікується, що нова поставка включатиме додаткову артилерію, боєприпаси та броню (ймовірно, бойові броньовані машини Stryker). Про це, за словами джерел видання, США не включать до цього пакету танки M1 Abrams.

"Наразі адміністрація Байдена не планує надсилати Abrams, 60-тонний основний бойовий танк армії", — сказали американські чиновники.

Небажання США передати танки, за їх словами, пояснюється проблемами логістики та технічного обслуговування техніки.

Цей пакет також не включатиме тактичну ракетну систему великої дальності, яка може досягти Москви. США досі не готові до таких поставок через побоювання ескалації, зауважили в Politico.

Загалом Україна просить союзників надати більше важкої зброї. Так, уряд Великобританії передасть Україні 12 британських танків Challenger 2. Також Чехія найближчим часом передасть Україні модернізовані танки Т-72.

Раніше Німеччина категорично відмовлялася передати України танки Leopard. Але нещодавно голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнесс Штарк-Циммерман за підсумками робочого візиту до Вашингтону заявила, що Україна має отримати Leopard.