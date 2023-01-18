Міністр оборони Канади у Києві оголосила про передачу 200 бронемашин Senator

Міністр оборони Канади Аніта Ананд приїхала з візитом у Київ і оголосила про передачу Україні 200 броньованих машин Senator.

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Про це повідомляє пресслужба канадського уряду.

"Цей новий пакет військової допомоги є відповіддю на конкретний український запит на ці машини, які закуповуються у канадської компанії Roshel, що базується в Місісозі, Онтаріо. Ця допомога оцінюється більш ніж у $90 млн і надана в рамках додаткових $500 млн військової допомоги Україні, оголошеної прем'єр-міністром Трюдо у листопаді 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Також Ананд провела зустріч з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Сторони, зокрема, обговорили майбутню участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України 20 січня на авіабазі Рамштайн у Німеччині, перебіг операції UNIFIER (навчальної місії Канади для українського персоналу) та подальшу оборонну підтримку.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Канади Аніта Ананд заявила, що Канада придбає у США систему протиракетної оборони NASAMS та передасть її Україні.