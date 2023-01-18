Министр обороны Канады в Киеве объявила о передаче 200 бронемашин Senator

Министр обороны Канады Анита Ананд приехала с визитом в Киев и объявила о передаче Украине 200 бронированных машин Senator.

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Об этом сообщает пресс-служба канадского правительства.

"Этот новый пакет военной помощи является ответом на конкретный украинский запрос на эти машины, которые закупаются у канадской компании Roshel, базирующейся в Миссисоге, Онтарио. Эта помощь оценивается более чем в $90 млн и предоставлена в рамках дополнительных $500 млн военной помощи Украине, объявленной премьер-министром Трюдо в ноябре 2022 года", - говорится в сообщении.

Также Ананд провела встречу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Стороны, в частности, обсудили будущее участие в заседании Контактной группы по обороне Украины 20 января на авиабазе Рамштайн в Германии, ход операции UNIFIER (учебной миссии Канады для украинского персонала) и дальнейшую оборонную поддержку.

Напомним, ранее министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что Канада приобретет у США систему противоракетной обороны NASAMS и передаст ее Украине.