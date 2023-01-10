Канада купит для Украины систему NASAMS

Канада приобретет у США систему противоракетной обороны NASAMS и передаст ее Украине.

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Об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд.

"Я общалась с министром обороны Украины Алексеем Резниковым сегодня утром и прямо услышала: системы противовоздушной обороны - главный приоритет Украины. Именно поэтому Канада покупает у США NASAMS, чтобы передать ее Украине", - отметила она.

По ее словам, это станет первой подаренной Канадой Украине системой противовоздушной обороны.

"В условиях жестоких воздушных ударов России по Украине эта система противовоздушной обороны поможет оградить украинские населенные пункты и объекты критической инфраструктуры от атак беспилотников, ракет и самолетов", - подчеркнула глава канадского Минобороны.

Она также отметила, что NASAMS обладает очень высокой эффективностью и будет важным дополнением к обороне Украины.

"Оказывая широкую военную помощь, Канада и дальше будет поддерживать народ Украины в его борьбе с незаконным и неоправданным российским вторжением", - добавила министр.

Напомним, в Украину в ноябре 2022 года прибыли системы противовоздушной обороны NASAMS и зенитно-ракетные комплексы Aspide.