Канада купить для України систему NASAMS

Канада придбає у США систему протиракетної оборони NASAMS та передасть її Україні.

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Про це заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

"Я спілкувалася з міністром оборони України Олексієм Резніковим сьогодні вранці і прямо почула: системи протиповітряної оборони є головним пріоритетом України. Саме тому Канада купує у США NASAMS, щоб передати її Україні", - зазначила вона.

За її словами, це стане першою подарованою Канадою Україні системою протиповітряної оборони.

"В умовах жорстоких повітряних ударів Росії по Україні ця система протиповітряної оборони допоможе захистити українські населені пункти та об'єкти критичної інфраструктури від атак безпілотників, ракет та літаків", – наголосила глава канадського Міноборони.

Вона також наголосила, що NASAMS має дуже високу ефективність та буде важливим доповненням до оборони України.

"Надаючи широку військову допомогу, Канада й надалі підтримуватиме народ України у його боротьбі із незаконним та невиправданим російським вторгненням", - додала міністр.

Нагадаємо, в Україну у листопаді 2022 року прибули системи протиповітряної оборони NASAMS та зенітно-ракетні комплекси Aspide.