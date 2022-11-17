Канада надає Україні військової допомоги ще на $26 мільйонів

Канада надасть Україні додаткову військову допомогу приблизно на 34 млн канадських доларів (25,5 млн доларів США). Також країна продовжить свою місію щодо навчання українських військових у Великій Британії в рамках операції Unifier до кінця 2023 року.

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Про це повідомляє пресслужба Міноборони Канади.

Зазначається, що із цих коштів 5 млн дол. підуть на забезпечення ЗСУ сучасними супутниковими зображеннями, 18 млн дол - на камери високої роздільної здатності для дронів, а решта 10 млн - на зимове спорядження, в тому числі портативні нагрівачі, ковдри та спальні мішки.

У Міноборони Канади підкреслили, що цей пакет військової допомоги "відповідає нагальним пріоритетам, визначеним Україною".

Раніше Канада оголосила про передачу Україні 500 тис. одиниць зимового спорядження та одягу. Контракти було підписано з 11 канадськими компаніями. Постачання зимового одягу, включно з куртками, штанами, черевиками та рукавичками буде завершено до кінця листопада.

У жовтні Канада Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на суму понад 47 мільйонів доларів.

Також Канада випустить п'ятирічні державні облігації, які будуть спрямовані на підтримку фінансування допомоги Україні.