Канада выпускает облигации в поддержку Украины: какие условия

Правительство Канада начинает сбор заявок на покупку пятилетних облигаций в 500 млн долларов в поддержку Украины. Об этом 18 ноября сообщила пресс-служба Министерства финансов Канады.

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Приобретя Ukraine Sovereignty Bond, канадцы смогут финансово помочь Украине, отмечает ведомство в своем заявлении на сайте правительства. Однако облигации смогут покупать граждане и других стран.

Выпуск облигаций намечен на конец ноября 2022 года, номинал – 100 долларов США, текущая доходность – около 3,3%. Купоны по облигациям будут выплачиваться дважды в год – 24 февраля и 24 августа, а погашение – 24 августа 2027 года.

“Например, инвестировав 1000 долларов с доходностью 3,3%, можно ожидать получения 16,5 долларов каждый февраль и август до 2027 года. Срок погашения облигаций наступит 24 августа 2027 года, в День Независимости Украины, тогда владельцы облигаций получат полный возврат своих первоначальных инвестиций», – рассказали в ведомстве.

В Минфине также объяснили, что привлеченные средства будут предоставлены Украине в качестве кредита через администрированный МВФ счет после переговоров с Украиной, а его условия будут учитывать предоставленную Парижским клубом с августа 2022 года по декабрь 2023 года отсрочку по выплатам.

Между тем, каждый украинец может приобрести гособлигации и получать доход до 16% годовых. Для этого нужно вложить хотя бы 1000 грн. Delo.ua рассказывало, как это сделать в "Действии".

Уточняем, что Кабинет министров утвердил порядок приобретения военных облигаций внутреннего государственного займа средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг (Действие) 16 сентября 2022 года.