Военные облигации, цифровое пенсионное: в "Дії" появятся девять новых функций

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал новые функции в приложении и на портале государственных услуг "Дія". В частности, Минцифры работает над внедрением в "Дію" военных облигаций, цифрового пенсионного удостоверения и первого функционала электронного нотариата.

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О новых функциях Федоров сообщил в своем Telegram-канале.

Это три из девяти новых функций, которые вскоре могут внедрить в "Дію". Об остальных шести Федеров не сообщил, но уточнил что в разработке у Минцифры десятки обновлений приложения госуслуг.

"Каждый раз на Бордах я задаю команде одинаковый вопрос: может эта услуга стать еще проще? Это позволяет убрать все лишние шаги для пользователей. Из 20 кликов сделать 3, из 5 минут – 3 секунды. Даже если потом придется снова переделать все с нуля", — добавил министр.

Отметим, что министры цифровой трансформации разных стран мира готовы способствовать быстрой интеграции цифровых документов в приложении "Дія" в свои национальные системы. К примеру, Молдова уже сейчас принимает необходимые законодательные изменения для признания документов в приложении"Дія" .

С Польшей Минцифры реализует техническую интеграцию для отображения украинских документов в польском приложении.