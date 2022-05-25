Документы в приложении"Дія" будут признаваться другими странами, - Федоров

Министры цифровой трансформации разных стран мира готовы способствовать быстрой интеграции цифровых документов в приложении "Дія" в свои национальные системы.

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Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Он отметил, что лично встретился с цифровыми лидерами Латвии, Словакии, Болгарии, Молдовы, Словении, Финляндии и Канады.

"Сейчас наша команда активно работает над тем, чтобы приложение "Дія" стало международным. Тогда украинцы с цифровыми документами смогут путешествовать между странами и использовать их во всех жизненных ситуациях за рубежом. В реализации такого проекта нам теперь готовы помочь министры цифровой трансформации", - отметил Федоров.

Он подчеркнул, что к примеру, Молдова уже сейчас принимает необходимые законодательные изменения для признания документов в приложении"Дія" .

С Польшей Минцифры реализует техническую интеграцию для отображения украинских документов в польском приложении.

Федоров надеется, что так же скоро удастся наладить сотрудничество и с другими странами.

"С каждым министром также согласовали четкие совместные цифровые проекты. Среди них участие в открытых конкурсах программы Digital Europe, реализация сервиса e-delivery для граждан, взаимное признание электронных подписей, дистанционное обучение, киберзащита и противодействие пропаганде", - подчеркнул Федоров.

Напомним, на портале и в мобильном приложении госуслуг "Дія" появилась услуга получения статуса безработного.