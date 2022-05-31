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Військові облігації, цифрове пенсійне: у "Дії" з'являться дев'ять нових функцій
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував нові функції у додатку та на порталі державних послуг "Дія". Зокрема, Мінцифри працює над впровадженням у "Дію" військових облігацій, цифрового пенсійного посвідчення та першого функціоналу електронного нотаріату.
Про нові функції Федоров повідомив у своєму Telegram -каналі.
Це три з дев'яти нових функцій, які невдовзі можуть додати в "Дію". Про решту Федерів не повідомив, але уточнив, що у розробці у Мінцифри десятки оновлень додатка держпослуг.
"Щоразу на Бордах я задаю команді однакове питання: може ця послуга стати ще простішою? Це дозволяє прибрати всі зайві кроки для користувачів. З 20 кліків зробити 3, з 5 хвилин - 3 секунди. Навіть якщо потім доведеться знову переробити все з нуля", - додав міністр.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначимо, що міністри цифрової трансформації різних країн світу готові сприяти швидкій інтеграції цифрових документів у додатку "Дія" до своїх національних систем. Наприклад, Молдова вже зараз ухвалює необхідні законодавчі зміни для визнання документів у додатку "Дія".
З Польщею Мінцифри реалізує технічну інтеграцію для відображення українських документів у польському додатку.