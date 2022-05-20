У "Дії" запрацювала функція оформлення безробітних з окупованих Росією та прифронтових територій

На порталі та в мобільному додатку держпослуг "Дія" з'явилася послуга отримання статусу безробітного. Як зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, подати заявку та оформити виплати можна за кілька хвилин, а кошти надійдуть на картку "е-Підтримка".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Послуга доступна для українців, які втратили роботу під час війни та проживають на тимчасово окупованих територіях чи територіях, де ведуться активні бойові дії.

Зазначимо, що ще 19 березня Кабінет міністрів визначив порядок реєстрації безробітних, нарахування та виплати допомоги по безробіттю під час війни, яким дозволив подавати заяву про надання статусу безробітного та призначення допомоги через "Дію" або електронні сервіси Державної служби зайнятості.

21 квітня Верховна Рада прийняла закон, яким спростила процедуру отримання статусу безробітного. Зокрема, було встановлено, що протягом воєнного стану призначення допомоги по безробіттю ВПО або жителям окупованих територій, які не мають документів, здійснюється на підставі відомостей, що є у держреєстрах.

Також законом визначено, що виплата допомоги по безробіттю може тепер проводитися без особистого відвідування безробітним, що перебуває на окупованій території або на території бойових дій, центру зайнятості за умови підтвердження ним будь-якими засобами наміру залишатися безробітним не рідше ніж на місяць.

Зазначимо також, що 29 квітня уряд повідомив про прийняття рішення, завдяки якому отримати статус безробітного зможуть, зокрема, особи, які після введення воєнного стану працювали на умовах трудового договору, гіг-контракту чи іншого цивільно-правового договору, однак втратили роботу.

Джерело фото: ua.depositphotos.com