МінТОТ затвердило території, куди прийшла війна чи окупація: переселенці звідти зможуть отримати соціальну допомогу

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій затвердило перелік територіальних громад, що розташовані у районах проведення військових (бойових) дій або перебувають у тимчасовій окупаці чи оточенні (блокуванні) станом на 25 квітня. Відповідний наказ №75, датований тим самим днем, опубліковано на сайті відомства.

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Як пояснює МінТОТ у своєму повідомленні, документ був розроблений на виконання вимог постанови Кабінету міністрів №457 від 16 квітня про підтримку окремих категорій населення, яке постраждало у зв'язку з військовою агресією Росії проти України.

"Це означає, що починаючи з травня 2022 року, процедура отримання допомоги від держави на проживання внутрішньо переміщеним особам відбуватиметеся за чіткою та врегульованою процедурою", - йдеться у ньому.

Отримати допомогу зможуть ті громадяни, які переїхали з районів, перелічених у наказі МінТОТ, а також ВПО, у яких житло було зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок пошкодження та які подали заявку на відшкодування, зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Допомога на проживання для ВПО з постраждалих від війни територій становить 2 тисячі гривень на місяць, а для осіб з інвалідністю – 3 тисячі.

Заяву про отримання такої допомоги можна подати дистанційно через додаток "Дія" (у розділі "Послуги"). Також можна особисто подати заяву на взяття на облік у статусі ВПО до органу соціального захисту, уповноваженої особи громади або в центрі адмінпослуг; отримати довідку про взяття на облік в якості ВПО, а потім особисто подати там же заяву на отримання допомоги.

Сам же список територій охоплює 194 громади у 26 районах шести областей України, а також острів Зміїний, на якому знаходиться селище Біле. Зокрема до нього потрапила вся територія Херсонської області, а також вся територія Луганської області, підконтрольна Україні до 24 лютого.

При цьому жодних територій областей, звільнених від часткової російської окупації (Сумської, Чернігівської, Київської та Житомирської), у списку немає. Весь документ доступний за посиланням.

Території, переселенці з яких зможуть отримувати по 2 тисячі гривень на місяць

Нагадаємо також, що раніше Управління Верховного комісара ООН у справах біженців спільно з "Укрпоштою" розпочало виплату кожній внутрішньо переміщеній особі по 2220 гривень готівкою. Ця допомога надається додатково для виплат від держави.

Крім того, Міністерство соціальної політики повідомляло, що спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) запустило програму виплат незахищеним сім'ям з дітьми, які постраждали через війну і потребують фінансової підтримки.

Джерело фото: ua.depositphotos.com