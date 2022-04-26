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МінТОТ затвердило території, куди прийшла війна чи окупація: переселенці звідти зможуть отримати соціальну допомогу
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій затвердило перелік територіальних громад, що розташовані у районах проведення військових (бойових) дій або перебувають у тимчасовій окупаці чи оточенні (блокуванні) станом на 25 квітня. Відповідний наказ №75, датований тим самим днем, опубліковано на сайті відомства.
Як пояснює МінТОТ у своєму повідомленні, документ був розроблений на виконання вимог постанови Кабінету міністрів №457 від 16 квітня про підтримку окремих категорій населення, яке постраждало у зв'язку з військовою агресією Росії проти України.
"Це означає, що починаючи з травня 2022 року, процедура отримання допомоги від держави на проживання внутрішньо переміщеним особам відбуватиметеся за чіткою та врегульованою процедурою", - йдеться у ньому.
Отримати допомогу зможуть ті громадяни, які переїхали з районів, перелічених у наказі МінТОТ, а також ВПО, у яких житло було зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок пошкодження та які подали заявку на відшкодування, зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Допомога на проживання для ВПО з постраждалих від війни територій становить 2 тисячі гривень на місяць, а для осіб з інвалідністю – 3 тисячі.
Заяву про отримання такої допомоги можна подати дистанційно через додаток "Дія" (у розділі "Послуги"). Також можна особисто подати заяву на взяття на облік у статусі ВПО до органу соціального захисту, уповноваженої особи громади або в центрі адмінпослуг; отримати довідку про взяття на облік в якості ВПО, а потім особисто подати там же заяву на отримання допомоги.
Сам же список територій охоплює 194 громади у 26 районах шести областей України, а також острів Зміїний, на якому знаходиться селище Біле. Зокрема до нього потрапила вся територія Херсонської області, а також вся територія Луганської області, підконтрольна Україні до 24 лютого.
При цьому жодних територій областей, звільнених від часткової російської окупації (Сумської, Чернігівської, Київської та Житомирської), у списку немає. Весь документ доступний за посиланням.
Нагадаємо також, що раніше Управління Верховного комісара ООН у справах біженців спільно з "Укрпоштою" розпочало виплату кожній внутрішньо переміщеній особі по 2220 гривень готівкою. Ця допомога надається додатково для виплат від держави.
Крім того, Міністерство соціальної політики повідомляло, що спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) запустило програму виплат незахищеним сім'ям з дітьми, які постраждали через війну і потребують фінансової підтримки.
Джерело фото: ua.depositphotos.com