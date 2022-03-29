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У "Дії" з 29 березня вже можна подавати заяву на компенсацію за житло, яке постраждало від бойових дій, - Зеленський
З 29 березня починає працювати новий функціонал державного сервісу “Дія”. Тепер у додатку можна подати заяву на компенсацію за втрату будинку чи квартири внаслідок бойових дій.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час звернення до українців.
"Оновіть додаток, щоб побачити цю нову послугу. Сам по собі функціонал у "Дії" досить зручний. Але всі необхідні деталі роз'яснюватимуться нашим урядом", - сказав глава держави.
Гарант пообіцяв, що через тиждень функція буде доступна і офлайн – у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах).Підписуйтесь на наш Telegram канал
Раніше Кабмін ухвалив постанову, яка дозволить українцям онлайн фіксувати факт пошкоджень майна внаслідок дій російських окупантів. Згодом завдяки цій інформації уряд матиме змогу підрахувати збитки та оцінити, скільки коштів потрібно на відновлення. У свою чергу, постраждалі від російської агресії отримають компенсацію.
Лише в одному Маріуполі внаслідок бойових дій та постійних бомбардувань російської армії знищила від 80 до 90% інфраструктури. У Харківській, Київській, Сумській, Луганській областях зруйновано тисячі будинків.