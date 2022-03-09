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Категорія
Економіка
Дата публікації

Російські військові, які потрапили в полон, працюватимуть на відновлення економіки України - МВС

Російські військові, які потрапили в полон, працюватимуть на відновлення економіки України - МВС
Євген Єнін. Фото: Wikipedia

Полонені російські окупанти працюватимуть в Україні для відновлення економіки у повоєнний час. Про це повідомив у ефірі марафону на українських каналах перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

На запитання журналіста про те, як дорого обходиться утримання полонених, Єнін відповів:

"Ми використовуватимемо всі можливості Женевських конвенцій, тобто використання праці тощо. Тобто всі ці люди потім працюватимуть на відновлення економіки України".

При цьому зараз і в майбутньому Україна чітко дотримуватиметься всіх норм міжнародного гуманітарного права.

У цьому є відмінність України від РФ, вважає Єнін, маючи на увазі те, що російська армія систематично порушує всі існуючі закони війни та гуманітарного права: обстрілює "зелені коридори", скидає снаряди на мирних жителів, застосовує тортури.

Зазначимо, що ЗСУ щодня беруть у полон російських військових, а деякі з них самі приходять здаватися, щоб не виконувати злочинні накази свого командування. Зокрема, напередодні на Сумщині заарештували 56 російських військовополонених.

Автор:
Віта Молодан