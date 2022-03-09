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Российские военные, попавшие в плен, будут работать на восстановление экономики Украины — МВД
Пленные российские оккупанты будут трудиться в Украине для восстановления экономики в послевоенное время.
Об этом сообщил в эфире марафона на украинских каналах первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
На вопрос журналиста о том, насколько дорого обходится содержание пленных, Енин ответил:
"Мы будем использовать все возможности Женевских конвенций, то есть использование труда и тому подобное. То есть все эти люди будут потом работать на восстановление экономики Украины".Подписывайтесь на наш YouTube канал
При этом сейчас и в будущем Украина будет четко соблюдать все нормы международного гуманитарного права.
В этом и есть отличие Украины от РФ, считает Енин, имея в виду то, что российская армия систематически нарушает все существующие законы войны и гуманитарного права: обстреливает "зеленые коридоры", сбрасывает снаряды на мирных жителей, применяет пытки.
Отметим, что ВСУ ежедневно берут в плен российских военных, а некоторых из них сами приходят сдаваться, чтобы не выполнять преступные приказы своего командования. В частности, накануне в Сумской области арестовали 56 российских военнопленных.