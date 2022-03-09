Российские военные, попавшие в плен, будут работать на восстановление экономики Украины — МВД

Пленные российские оккупанты будут трудиться в Украине для восстановления экономики в послевоенное время.

Об этом сообщил в эфире марафона на украинских каналах первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

На вопрос журналиста о том, насколько дорого обходится содержание пленных, Енин ответил:

"Мы будем использовать все возможности Женевских конвенций, то есть использование труда и тому подобное. То есть все эти люди будут потом работать на восстановление экономики Украины".

При этом сейчас и в будущем Украина будет четко соблюдать все нормы международного гуманитарного права.

В этом и есть отличие Украины от РФ, считает Енин, имея в виду то, что российская армия систематически нарушает все существующие законы войны и гуманитарного права: обстреливает "зеленые коридоры", сбрасывает снаряды на мирных жителей, применяет пытки.

Отметим, что ВСУ ежедневно берут в плен российских военных, а некоторых из них сами приходят сдаваться, чтобы не выполнять преступные приказы своего командования. В частности, накануне в Сумской области арестовали 56 российских военнопленных.