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Суспільство
Дата публікації

УВКБ ООН розпочало виплату переселенцям через "Укрпошту": де можна подати заявку

Фото: AFP
Фото: AFP

Управління Верховного комісара ООН із захисту біженців спільно з "Укрпоштою" розпочали виплату кожній внутрішньо переміщеній особі по 2220 гривень готівкою. Ця допомога надається додатково до виплат від держави.

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Як повідомляють у Луганській обладміністрації, запис на участь у програмі проводиться у Львові та на Закарпатті, отримати виплати можна у відділеннях "Укрпошти". Реєстрація проводиться за наступними адресами:

- Львів, вулиця Трускавецька, 2-Б (з 9:00 до 18:00);

- Львів, вулиця Палія, 15 (з 9:00 до 18:00, крім суботи);

- Ужгород, вулиця Ференца Ракоці, 2, гуманітарний штаб "Совине гніздо" (понеділок-п'ятниця, з 9:00 до 18:00);

– Ужгород, площа Шандора Петефі, 24, міський центр соцслужб (понеділок-п'ятниця, з 9:00 до 18:00);

- Мукачеве, вулиця Духновича, 2, центр адмінпослуг (понеділок-п'ятниця, з 9:00 до 18:00).

За додатковою інформацією громадян закликають звертатись за телефоном 0-800-307711.

Раніше в "Укрпошті" повідомляли, що йдеться про виплату 2220 гривень на місяць протягом трьох місяців. Зазначалося, що окрім поштових відділень гроші можна буде отримати і через адресну доставку.

Програма призначена для ВПО, які не планують залишати територію України. На першому етапі планується охопити виплатами 360 тисяч людей.

Крім того, повідомляють у Луганській ОВА, програму надання грошової допомоги почало реалізовувати представництво Міжнародної організації з міграції в Україні. Наразі це втілюється на Закарпатті, але у перспективі дію програми планується розширити на інші регіони.

Розмір допомоги також становить 2220 гривень на особу. Ця допомога надаватиметься найбільш вразливим групам серед переміщених осіб: вагітним жінкам та матерям, які самостійно виховують дітей; сім'ям з двома та більше дітьми; сім'ям, серед членів яких є особи з інвалідністю; а також особам похилого віку.

Списки вищезазначених категорій опрацьовуватимуться департаментом соціального захисту населення Закарпатської обладміністрації та соціальними працівниками територіальних громад.

Для отримання допомоги необхідно зареєструватися як ВПО у відповідній області через органи соцзахисту або ЦНАП. Якщо людина підпадає під певні категорії вразливості, вона отримає відповідну допомогу.

Нагадаємо, що напередодні Міністерство соціальної політики також повідомило, що спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) запустило програму виплат незахищеним сім'ям з дітьми, які постраждали через війну і потребують фінансової підтримки.

Йдеться про сім'ї з трьома і більш неповнолітніми дітьми, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років, а також про сім'ї з двома або більше дітьми, де одна дитина має інвалідність.

Виплати також передбачені у сумі 2220 гривень на особу на місяць (але не більше ніж на п'ять осіб у сім'ї), при цьому відомство зазначило, що гроші видаватимуться одразу на три місяці.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов