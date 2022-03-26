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В Україні збудують тимчасове житло для переселенців
Президент України Володимир Зеленський заявив, що обласні адміністрації отримали завдання виділити землю на будівництво житла для тимчасово переміщених осіб.
Про це президент Володимир Зеленський розповів у своєму відеозверненні.
"Уряд готує нову програму підтримки для переселенців із районів бойових дій. Обласні адміністрації отримали чітке завдання виділити землю швидко для будівництва тимчасового житла для тимчасово переміщених осіб", - заявив Зеленський.
Він наголосив, що таке житло – тимчасове.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Після того, як ми встановимо мир, ми почнемо негайно і масштабно відбудовувати нашу державу. Але зараз людям потрібен тимчасовий будинок, свій будинок. І краще такий будинок в Україні, ніж десь за кордоном. Допомогу ми виплачуємо. Роботу даємо. Люди свої, країна своя", - сказав президент.
За його словами, всі деталі цієї програми підтримки представить прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Зазначимо, Кабінет міністрів запустив програму підтримки для переселенців, яка охоплює три основні напрямки – виплату грошей, надання роботи та допомогу з житлом.
Держава також виплатить кожному переселенцю в Україні мінімальну щомісячну допомогу на суму 2 тисячі гривень.
На кожну дитину, яка з батьками також була змушена виїхати зі свого будинку через війну, переселенці отримають по 3 тисячі гривень.
А домовласникам, які безплатно приймають у себе переселенців, компенсують вартість комуналки. Так, за кожного переселенця держава заплатить 450 гривень на місяць.