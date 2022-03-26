В Україні збудують тимчасове житло для переселенців

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обласні адміністрації отримали завдання виділити землю на будівництво житла для тимчасово переміщених осіб.

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Про це президент Володимир Зеленський розповів у своєму відеозверненні.

"Уряд готує нову програму підтримки для переселенців із районів бойових дій. Обласні адміністрації отримали чітке завдання виділити землю швидко для будівництва тимчасового житла для тимчасово переміщених осіб", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що таке житло – тимчасове.

"Після того, як ми встановимо мир, ми почнемо негайно і масштабно відбудовувати нашу державу. Але зараз людям потрібен тимчасовий будинок, свій будинок. І краще такий будинок в Україні, ніж десь за кордоном. Допомогу ми виплачуємо. Роботу даємо. Люди свої, країна своя", - сказав президент.

За його словами, всі деталі цієї програми підтримки представить прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зазначимо, Кабінет міністрів запустив програму підтримки для переселенців, яка охоплює три основні напрямки – виплату грошей, надання роботи та допомогу з житлом.

Держава також виплатить кожному переселенцю в Україні мінімальну щомісячну допомогу на суму 2 тисячі гривень.

На кожну дитину, яка з батьками також була змушена виїхати зі свого будинку через війну, переселенці отримають по 3 тисячі гривень.

А домовласникам, які безплатно приймають у себе переселенців, компенсують вартість комуналки. Так, за кожного переселенця держава заплатить 450 гривень на місяць.