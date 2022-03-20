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Категория
Общество
Дата публикации

Домовладельцам, бесплатно принимающим у себя переселенцев, компенсируют стоимость коммуналки

Домовладельцам, бесплатно принимающим у себя переселенцев, компенсируют стоимость коммуналки
Фото: UA news

За каждого переселенца государство заплатит 450 гривен в месяц.

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Правительство поддержит собственников жилья, безвозмездно приютивших переселенцев. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Так, по поручению президента Украины и правительства разработан социальный пакет для поддержки внутриперемещенных лиц, которым регулируются вопросы социальных выплат, трудоустройства, а также размещение лиц, лишившихся или вынужденно покинувших свое жилье.

Следовательно, владельцы жилья, которые бесплатно приютили внутренне перемещенных лиц, получат гарантированную государственную поддержку в размере около 450 грн в месяц за каждое принятое лицо, независимо от возраста, для компенсации расходов на коммунальные услуги.

Чтобы получить государственную поддержку, необходимо обратиться в орган местного самоуправления с заявлением и предоставить необходимую информацию. Также, эту информацию можно предоставить через веб-сайт "Прихисток", а в дальнейшем это можно будет сделать и через приложение "Дія".

После обращения органы местного самоуправления начнут формировать реестр жилищного фонда, доступного для размещения. Это позволит разместить как можно большее количество людей. Само расселение в жилье будет происходить только с согласия владельцев жилья, которые согласились предоставить убежища.

Ежемесячно владельцы жилья, которые бесплатно приняли в своих домах перемещенных лиц, будут получать выплату из бюджета через органы местного самоуправления.

Напомним, что в Канаде упростили условия въезда и проживания для украинцев.