Израиль начнет впускать родственников украинцев, которые находятся в этой стране, — Ермак

Украина обсуждает с Израилем участие этой страны в решении гуманитарных вопросов, которые связаны с последствиями вторжения войск РФ. Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в своем Facebook.

"Израиль взял на себя сложную, но благородную миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины", — написал Ермак.

Он отметил, что находится на постоянной связи с советником по вопросам национальной безопасности и председателем Совета национальной безопасности Эйялем Хулатой и обсуждает участие Израиля в гуманитарной составляющей.

"Уже добились первых результатов: в рамках эвакуации Израиль начнет впускать родственников украинцев, которые уже находятся в этой стране. Спасибо коллегам и надеюсь на успех наших общих дипломатических усилий", — сообщил Ермак.

Напомним, Евросоюз выделяет первый транш помощи беженцам из Украины в размере 500 млн евро. Это позволит обеспечить достойные условия пребывания украинцев, находящих убежище в ЕС в результате российской агрессии.

В связи с войной России против Украины украинские граждане могут также обращаться за "временной защитой" в государствах ЕС, которая не означает получения статуса беженца. Впрочем, лица, получившие "временную защиту" в ЕС, могут в любое время подать заявку на получение статуса беженца.