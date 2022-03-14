Ізраїль почне впускати родичів українців, які перебувають у цій країні, — Єрмак

Україна обговорює з Ізраїлем участь цієї країни у вирішенні гуманітарних питань, пов'язаних з наслідками вторгнення військ РФ. Про це глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив у своєму Facebook.

"Ізраїль взяв на себе складну, але благородну місію посередника у пошуку миру та завершенні російської агресії проти України", — написав Єрмак.

Він зазначив, що перебуває на постійному зв'язку з радником з питань національної безпеки та головою Ради національної безпеки Ейялем Хулатою та обговорює участь Ізраїлю у гуманітарній складовій.

"Вже досягли перших результатів: у рамках евакуації Ізраїль почне впускати родичів українців, які вже перебувають у цій країні. Дякую колегам і сподіваюся на успіх наших спільних дипломатичних зусиль", — повідомив Єрмак.

Нагадаємо, Євросоюз виділяє перший транш допомоги біженцям з України у розмірі 500 млн євро. Це дозволить забезпечити гідні умови перебування українців, які знаходять притулок у ЄС внаслідок російської агресії.

У зв'язку з війною Росії проти України українські громадяни можуть також звертатися за "тимчасовим захистом" у державах ЄС, що не означає набуття статусу біженця. Втім, особи, які отримали "тимчасовий захист" у ЄС, можуть у будь-який час подати заявку на набуття статусу біженця.