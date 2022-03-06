ЄС виділяє півмільярда євро на допомогу українським біженцям і дає дозвіл на проживання

Євросоюз виділяє перший транш допомоги біженцям із України у розмірі 500 млн євро. Це дозволить забезпечити гідні умови перебування українців, які знаходять притулок у ЄС внаслідок російської агресії.

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Крім того, ЄС визначив, що українські біженці можуть отримати дозвіл на проживання на території країн блоку терміном мінімум на рік.

"Біженці з України заслуговують на нашу солідарність і підтримку, як і країни, які їх приймають", - написала Урсула фон дер Ляєн.

The EU is providing a first tranche of €500 million to help refugees, and we made sure this week that they get residency rights in the EU for at least a year.



Refugees from Ukraine deserve our solidarity and support, and so do the countries that welcome them. pic.twitter.com/gHuuBQNsJw — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 5, 2022

"Вдячний голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляйєн за ухвалення важливого рішення про правовий статус українців, які перебувають притулок у Євросоюзі внаслідок російської агресії. Виділення Європейською комісією першого траншу допомоги у 500 млн євро дозволить забезпечити гідні умови їхнього перебування", – написав президент Зеленський у Twitter.

Вдячний @vonderleyen 🇪🇺 за ухвалення важливого рішення про правовий статус українців, які знаходять притулок у Євросоюзі внаслідок російської агресії. Виділення Європейською комісією першого траншу допомоги у 500 млн євро дасть змогу забезпечити гідні умови їх перебування. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2022

Зазначимо, в ЄС вирішили видавати біженцям з України дозвіл на проживання та право на роботу. Як пояснили напередодні в Єврокомісії, відповідно до її пропозиції, тим, хто тікає від війни, буде надано тимчасовий захист у ЄС, зокрема дозвіл на проживання та доступ до освіти та ринку праці.

Нагадаємо, угорська авіакомпанія Wizzair запрошує українських біженців на роботу. У пакет, який авіаперевізник анонсує у соцмережі, входить переїзд, розміщення на 30 днів у готелі, а також сприяння отриманню ліцензії на роботу в Будапешті.