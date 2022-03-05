У ДСНС розповіли, куди звертатися біженцям за допомогою

Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) на своїй сторінці у Facebook оприлюднила номери "гарячих ліній" та телефони центрів допомоги евакуйованим громадянам та біженцям, які виїжджають із зон бойових дій та намагаються знайти житло в інших регіонах України.

У відомстві зазначають, що десять областей України, де ведуться бойові дії з російськими окупантами, біженців не беруть.

Зокрема, на сьогодні евакуювати людей неможливо до Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

При цьому в Донецькій області, частина якої окупована і де також тривають кровопролитні бої, центри допомоги біженцям працюють залежно від воєнної ситуації.

В інших регіонах біженці та евакуйовані можуть звертатися за телефонами:

– Вінницька область – 0677734538;

- Волинська область - 0332 77 82 11, 066 657 09 15;

- Дніпропетровська область - 097 881-78-66, 050322 34 00;

– Донецька область – 050 347 90 70, 095 406 27 29;

– Закарпатська область – 096 284-33-68, 0312 42-80-29, 0312 42 80 30 9 (м. Ужгород);

– Івано-Франківська область – 0342 55 18 68, 068 376 77 62;

– Кіровоградська область – 0522 30 50 39, 0800 50 02 38 (облдержадміністрація);

– Львівська область – 032 254 60 15, 032 297 59 11 (м. Львів), 032 259 60 31 (облдержадміністрація);

– Одеська область – 094 945 45 02, 067 992 66 21, 048 793 46 03, 093 392 96 15, 098 615 57 01;

– Полтавська область – 0800 50 22 30 (облдержадміністрація), 066 846 47 59, 050 692 74 31;

– Рівненська область – 0800 50 00 78 (облдержадміністрація), 0362 40 01 00 (м. Рівне), 098 505 83 25;

– Тернопільська область – 096 337 38 70, 067 720 65 56;

– Хмельницька область – 067 380 17 21, 067 380 15 57, 067 380 28 08, 0382 76 45 79, 0382 76 47 00 (облдержадміністрація);

– Черкаська область – 068 621 80 29, 050 420 13 56, 0800 50 88 76 (облдержадміністрація);

– Чернівецька область – 095 153 62 98, 098 508 84 84.

Нагадаємо, за підсумками проведення другого раунду переговорів між українською та російською сторонами, що відбулися 3 березня на території Білорусі, сторони домовилися про спільне забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення під час найзапекліших боїв.

Зокрема, сьогодні, 5 березня, з 9:00 було оголошено режим тиші та відкриваються гуманітарні коридори для виходу мирних жителів із Маріуполя та Волновахи.

Однак через обстріли російських окупантів евакуацію довелося перенести.