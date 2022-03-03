Украина договорилась с РФ о коридорах для эвакуации жителей районов самых ожесточенных боев

По итогам проведения второго раунда переговоров между украинской и российской стороной, прошедших 3 марта на территории Беларуси, стороны не достигли никаких политических договоренностей, однако договорились о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения во время самых ожесточенных боев. Об этом рассказал на брифинге после переговоров советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"К огромному сожалению, мы не получили тех результатов, на которые рассчитывали. Единственное, что я могу сказать, обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект, потому что достаточно много городов сейчас находятся в окружении, там драматическая ситуация с продуктами питания, с медикаментами, с возможностью эвакуации", - отметил он.

В связи с этим представитель украинской делегации лишь зачитал официальное коммюнике, на которое вышли стороны. При этом он добавил, что стороны договорились продолжить работу уже в третьем раунде "в максимально ближайшие сроки".

"Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится", - процитировал согласованную формулировку Подоляк.

Он подчеркнул, что это прекращение огня является именно "возможным", и только на время проведения эвакуации, и только в тех местах, где будут находиться, собственно, сами гуманитарные коридоры.

"С этой целью в самое ближайшее время будут организованы специальные каналы связи и взаимодействия и будут сформированы соответствующие логистические процедуры", - процитировал украинский представитель согласованное коммюнике.

Подоляк лишь добавил, что продолжение обсуждения сторонами всего блока вопросов перемирия вероятно уже "в самое ближайшее время".

В свою очередь, как заявил глава российской делегации Владимир Мединский, на встрече были подробно обсуждены все три блока вопросов - "вопрос военный, вопрос международный гуманитарный и вопрос будущего политического урегулирования конфликта".

"Позиции абсолютно ясные, они записаны по пунктам. По части из них удалось найти взаимопонимание, но главный вопрос, который решили сегодня, - это вопрос спасения людей, гражданских лиц, которые оказались в зоне военных столкновений", - сказал он.

Как отметил российский представитель, стороны в лице представителей Министерства обороны РФ и Министерства обороны Украины договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения и возможном временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения.

"Я считаю, что это существенный прогресс. Еще раз РФ призывает гражданских лиц, которые оказались в этой обстановке в том случае, если боевые действия продолжаются, воспользоваться данными гуманитарными коридорами либо сделать все возможное, чтобы боевые действия прекратились", - заявил Мединский.

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Напомним, что первый раунд украинско-российских переговоров прошел в Беларуси 28 февраля, однако тогда стороны не пришли ни к каким конкретным решениям, кроме необходимости продолжить переговоры.