Україна домовилася з РФ про коридори для евакуації жителів районів найзапекліших боїв

За підсумками проведення другого раунду переговорів між українською та російською сторонами, що відбулися 3 березня на території Білорусі, сторони не досягли жодних політичних домовленостей, однак домовилися про спільне забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення під час найзапекліших боїв. Про це розповів на брифінгу після переговорів радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"На превеликий жаль, ми не отримали тих результатів, на які розраховували. Єдине, що я можу сказати, обговорили досить детально гуманітарний аспект, тому що досить багато міст зараз перебуває в оточенні, там драматична ситуація з продуктами харчування, з медикаментами, з можливістю евакуації", - наголосив він.

У зв'язку з цим представник української делегації лише зачитав офіційне комюніке, на яке вийшли сторони. При цьому він додав, що сторони домовилися продовжити роботу вже у третьому раунді "у максимально найближчий термін".

"Сторони досягли розуміння про спільне забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення, а також для доставки медикаментів та продуктів харчування до місць найбільш запеклих боїв з можливістю тимчасового припинення вогню на період, коли здійснюватиметься евакуація у секторах, де вона проводиться", - процитував узгоджене формулювання Подоляк.

Він наголосив, що це припинення вогню є саме "можливим", і лише на час проведення евакуації і лише в тих місцях, де знаходитимуться, власне, самі гуманітарні коридори.

"З цією метою найближчим часом будуть організовані спеціальні канали зв'язку та взаємодії та будуть сформовані відповідні логістичні процедури", - процитував український представник узгоджене комюніке.

Подоляк лише додав, що продовження обговорення сторонами всього блоку питань перемир'я ймовірно вже "найближчим часом".

У свою чергу, як заявив глава російської делегації Володимир Мединський, на зустрічі було детально обговорено всі три блоки питань - "питання військове, питання міжнародне гуманітарне та питання майбутнього політичного врегулювання конфлікту".

"Позиції абсолютно ясні, вони записані по пунктах. Щодо частини з них вдалося знайти взаєморозуміння, але головне питання, яке вирішили сьогодні, - це питання порятунку людей, цивільних осіб, які опинилися в зоні військових зіткнень", - сказав він.

Як зазначив російський представник, сторони в особі представників Міністерства оборони РФ та Міністерства оборони України домовилися про формат режиму підтримки гуманітарних коридорів для виходу цивільного населення та можливе тимчасове припинення бойових дій у секторі гуманітарного коридору на період виходу цивільного населення.

"Я вважаю, що це суттєвий прогрес. Ще раз РФ закликає цивільних осіб, які опинилися в цій обстановці у тому випадку, якщо бойові дії продовжуються, скористатися цими гуманітарними коридорами або зробити все можливе, щоб бойові дії припинилися", - заявив Мединський.

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Нагадаємо, що перший раунд українсько-російських переговорів пройшов у Білорусі 28 лютого, проте тоді сторони не дійшли жодних конкретних рішень, окрім необхідності продовжити переговори.