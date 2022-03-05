В ГСЧС рассказали, куда обращаться беженцам за помощью

Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) на своей странице в Facebook обнародовала номера "горячих линий" и телефоны центров помощи эвакуированным гражданам и беженцам, которые выезжают из зон боевых действий и пытаются найти жилье в других регионах Украины.

В ведомстве отмечают, что десять областей Украины, где ведутся боевые действия с российскими оккупантами, беженцев не принимают.

В частности, на сегодняшний день эвакуировать людей невозможно в Житомирскую, Запорожскую, Киевскую, Луганскую, Николаевскую, Сумскую, Харьковскую, Херсонскую и Черниговскую области.

При этом в Донецкой области, часть которой оккупирована и где также идут кровопролитные бои, центры помощи беженцам работают в зависимости от военной ситуации.

В других регионах беженцы и эвакуированные могут обращаться по следующим телефонам:

– Винницкая область – 067 773 45 38;

– Волынская область – 0332 77 82 11, 066 657 09 15;

– Днепропетровская область – 097 881-78-66, 050 322 34 00;

– Донецкая область – 050 347 90 70, 095 406 27 29;

– Закарпатская область – 096 284-33-68, 0312 42-80-29, 0312 42 80 30 9 (г. Ужгород);

– Ивано-Франковская область – 0342 55 18 68, 068 376 77 62;

– Кировоградская область – 0522 30 50 39, 0800 50 02 38 (облгосадминистрация);

– Львовская область – 032 254 60 15, 032 297 59 11 (г. Львов), 032 259 60 31 (облгосадминистрация);

– Одесская область – 094 945 45 02, 067 992 66 21, 048 793 46 03, 093 392 96 15, 098 615 57 01;

– Полтавская область – 0800 50 22 30 (облгосадминистрация), 066 846 47 59, 050 692 74 31;

– Ровненская область – 0800 50 00 78 (облгосадминистрация), 0362 40 01 00 (г. Ровно), 098 505 83 25;

– Тернопольская область – 096 337 38 70, 067 720 65 56;

– Хмельницкая область – 067 380 17 21, 067 380 15 57, 067 380 28 08, 0382 76 45 79, 0382 76 47 00 (облгосадминистрация);

– Черкасская область – 068 621 80 29, 050 420 13 56, 0800 50 88 76 (облгосадминистрация);

– Черновицкая область – 095 153 62 98, 098 508 84 84.

Напомним, по итогам проведения второго раунда переговоров между украинской и российской стороной, прошедших 3 марта на территории Беларуси, стороны договорились о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения во время самых ожесточенных боев.

В частности, сегодня, 5 марта, с 9:00 был объявлен режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.

Однако из-за продолжающихся обстрелов российских оккупантов эвакуацию пришлось перенести.