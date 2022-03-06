ЕС выделяет полмиллиарда евро на помощь украинским беженцам и дает вид на жительство

Евросоюз выделяет первый транш помощи беженцам из Украины в размере 500 млн евро. Это позволит обеспечить достойные условия пребывания украинцев, находящих убежище в ЕС в результате российской агрессии.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Кроме того, ЕС определил, что украинские беженцы могут получить вид на жительство на территории стран блока сроком минимум на год.

"Беженцы из Украины заслуживают нашей солидарности и поддержки, как и страны, которые их принимают", - написала Урсула фон дер Ляен.

The EU is providing a first tranche of €500 million to help refugees, and we made sure this week that they get residency rights in the EU for at least a year.



Refugees from Ukraine deserve our solidarity and support, and so do the countries that welcome them. pic.twitter.com/gHuuBQNsJw — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 5, 2022

"Благодарен председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен за принятие важного решения о правовом статусе украинцев, находящих убежище в Евросоюзе в результате российской агрессии. Выделение Европейской комиссией первого транша помощи в 500 млн евро позволит обеспечить достойные условия их пребывания", – написал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

Вдячний @vonderleyen 🇪🇺 за ухвалення важливого рішення про правовий статус українців, які знаходять притулок у Євросоюзі внаслідок російської агресії. Виділення Європейською комісією першого траншу допомоги у 500 млн євро дасть змогу забезпечити гідні умови їх перебування. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2022

Отметим, в ЕС решили выдавать беженцам из Украины вид на жительство и право на работу. Как пояснили накануне в Еврокомиссии, в соответствии с ее предложением, тем, кто бежит от войны, будет предоставлена временная защита в ЕС, в частности вид на жительство и доступ к образованию и рынку труда.

Напомним, венгерская авиакомпания Wizzair приглашает украинских беженцев на работу. В пакет, который авиаперевозчик анонсирует в соцсети, входит переезд, размещение на 30 дней в гостинице, а также содействие в получении лицензии на работу в Будапеште.