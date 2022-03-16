В приложении "Дія" снова стали доступны цифровые паспорта

Единый государственный демографический реестр Украины вновь включен, в результате в приложение "Дія" вернулись загранпаспорта и ID-карты. Об этом сообщили в Telegram-канале приложения.

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Для восстановления цифрового доступа достаточно заново войти в приложение.

Цифровым паспортом на территории Украины можно пользоваться так же, как и бумажным или пластиковым. В том числе он действует при прохождении блокпостов и при проверках правоохранителями.

Паспорт в смартфоне можно применять также при пересечении границы с Польшей и Молдовой. Но в других странах требуют физический загранпаспорт.

Ранее в приложении "Дія" появилась новая услуга — "єДокумент". Это цифровое удостоверение на период военного времени в случае потери документов.

Министерство цифровой трансформации Украины также запустило в Telegram чат-бот "єВорог", с помощью которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупанта.