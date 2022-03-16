Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Общество
Дата публикации

В приложении "Дія" снова стали доступны цифровые паспорта

дія
Приложение"Дія"ю Фото: itechua.com

Единый государственный демографический реестр Украины вновь включен, в результате в приложение "Дія" вернулись загранпаспорта и ID-карты. Об этом сообщили в Telegram-канале приложения. 

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Для восстановления цифрового доступа достаточно заново войти в приложение.

Цифровым паспортом на территории Украины можно пользоваться так же, как и бумажным или пластиковым. В том числе он действует при прохождении блокпостов и при проверках правоохранителями.

Паспорт в смартфоне можно применять также при пересечении границы с Польшей и Молдовой. Но в других странах требуют физический загранпаспорт.

Ранее в приложении "Дія" появилась новая услуга — "єДокумент". Это цифровое удостоверение на период военного времени в случае потери документов.

Министерство цифровой трансформации Украины также запустило в Telegram чат-бот "єВорог", с помощью которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупанта.

Автор:
Сергей Горелов