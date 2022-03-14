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В приложении "Дія" теперь можно слушать радиостанции онлайн
Министерство цифровой трансформации запустило "Дія.Радіо" в приложении "Дія". Трансляция будет вестись 24 часа в сутки, даже если в вашем городе обычные радиостанции не работают.
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Теперь вместе с "Дія.TV", где вы можете смотреть марафон с новостями, вам доступно и радио, даже если в вашем городе обычные радиостанции не работают", — отметил министр.
Как пользоваться "Дія.Радіо"?Подписывайтесь на наш YouTube канал
1. Зайдите в "Дію" и нажмите "Услуги".
2. Выберите "Дія.Радіо".
Федоров поблагодарил Национальную общественную телерадиокомпанию Украины за помощь в реализации услуги.
Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины вместе со стриминговым сервисом Megogo запустили новую услугу для пользователей приложения “Дія” — "Дія TV".
Также в Минцифры запустили в Telegram чат-бот "єВорог", с помощью которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупанта.