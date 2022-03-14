В приложении "Дія" теперь можно слушать радиостанции онлайн

Министерство цифровой трансформации запустило "Дія.Радіо" в приложении "Дія". Трансляция будет вестись 24 часа в сутки, даже если в вашем городе обычные радиостанции не работают.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Теперь вместе с "Дія.TV", где вы можете смотреть марафон с новостями, вам доступно и радио, даже если в вашем городе обычные радиостанции не работают", — отметил министр.

Как пользоваться "Дія.Радіо"?

1. Зайдите в "Дію" и нажмите "Услуги".

2. Выберите "Дія.Радіо".

Федоров поблагодарил Национальную общественную телерадиокомпанию Украины за помощь в реализации услуги.

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины вместе со стриминговым сервисом Megogo запустили новую услугу для пользователей приложения “Дія” — "Дія TV".

Также в Минцифры запустили в Telegram чат-бот "єВорог", с помощью которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупанта.