В приложении "Дія" запустили "еДокумент": заменит утраченный из-за войны паспорт

В приложении "Дія" появилась новая услуга — "еДокумент". Это цифровое удостоверение на период военного времени в случае потери документов.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Запускаем временный цифровой документ на период военного положения в "Дії" — "еДокумент", — сообщил Федоров.

Он будет содержать паспортные данные и РНОКПП. Документ автоматически будет доступен всем пользователям приложения "Дія". Нужно только обновить приложение.

"С начала полномасштабного вторжения со стороны РФ не все люди, которые эвакуировались в более безопасные области Украины, имеют бумажные паспорта. Так что запускаем временный цифровой документ на период военного времени", — подчеркнул Федоров.

Как анонсировали в правительстве, новый документ будут признавать органы государственной власти, Нацполиция, военные на блокпостах.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что украинцы, жилье которых пострадало в результате военных действий российских оккупантов, смогут получить от государства возмещение через приложение "Дія".