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У додатку "Дія" запустили "еДокумент": замінить втрачений через війну паспорт
У додатку "Дія" з'явилася нова послуга — "еДокумент". Це цифрове посвідчення на період воєнного часу у разі втрати документів.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Запускаємо тимчасовий цифровий документ на період воєнного стану в "Дії" — "єДокумент", — повідомив Федоров.
Він міститиме паспортні дані та РНОКПП. Документ автоматично буде доступний усім користувачам програми "Дія". Потрібно лише оновити програму.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"З початку повномасштабного вторгнення з боку РФ не всі люди, які евакуювалися в безпечніші області України, мають паперові паспорти. Тож запускаємо тимчасовий цифровий документ на період воєнного часу", — наголосив Федоров.
Як анонсували в уряді, новий документ визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмігаль повідомив, що українці, житло яких постраждало внаслідок військових дій російських окупантів, зможуть отримати від держави відшкодування через програму "Дія".