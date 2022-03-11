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У додатку "Дія" запустили "еДокумент": замінить втрачений через війну паспорт

У додатку "Дія" запустили "еДокумент"
У додатку "Дія" запустили "еДокумент"

У додатку "Дія" з'явилася нова послуга — "еДокумент". Це цифрове посвідчення на період воєнного часу у разі втрати документів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запускаємо тимчасовий цифровий документ на період воєнного стану в "Дії" — "єДокумент", — повідомив Федоров.

Він міститиме паспортні дані та РНОКПП. Документ автоматично буде доступний усім користувачам програми "Дія". Потрібно лише оновити програму.

"З початку повномасштабного вторгнення з боку РФ не всі люди, які евакуювалися в безпечніші області України, мають паперові паспорти. Тож запускаємо тимчасовий цифровий документ на період воєнного часу", — наголосив Федоров.

Як анонсували в уряді, новий документ визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмігаль повідомив, що українці, житло яких постраждало внаслідок військових дій російських окупантів, зможуть отримати від держави відшкодування через програму "Дія".

Автор:
Світлана Манько