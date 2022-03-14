У програмі "Дія" тепер можна слухати радіостанції онлайн

Міністерство цифрової трансформації запустило "Дія.Радіо" у додатку "Дія". Трансляція вестиметься 24 години на добу, навіть якщо у вашому місті звичайні радіостанції не працюють.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Тепер разом із "Дія.TV", де ви можете дивитися марафон із новинами, вам доступно і радіо, навіть якщо у вашому місті звичайні радіостанції не працюють", — зазначив міністр.

Як користуватись "Дія.Радіо"?

1. Зайдіть у "Дію" та натисніть "Послуги".

2. Виберіть "Дія.Радіо".

Федоров подякував Національній громадській телерадіокомпанії України за допомогу в реалізації послуги.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України разом зі стрімінговим сервісом Megogo запустили нову послугу для користувачів програми "Дія" — "Дія TV".

Також у Мінцифри запустили в Telegram чат-бот "єВоріг", за допомогою якого українці можуть повідомити про пересування окупанта.