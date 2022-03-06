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В Украине запустили Дія TV: как воспользоваться услугой
Министерство цифровой трансформации Украины вместе со стриминговым сервисом Megogo запускает новую услугу для пользователей приложения “Дія” — Дія TV.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Вместе со стриминговым сервисом Megogo запускаем новую услугу для пользователей приложения “Дія” — Дія TV", — сообщил Федоров.
Сейчас Дія TV транслирует марафон объединившихся телеканалов, чтобы 24/7 освещать войну РФ против Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Так что теперь украинцы будут в курсе последних новостей, где угодно и когда угодно.
Впоследствии на Дія TV появится детский контент, чтобы немного отвлечь малышей.
Михаил Федоров также рассказал, как воспользоваться услугой.
В приложении выберите "Услуги" и "Дія TV". Трансляция начнется автоматически.
Сервис доступен для пользователей iOS и Android. Но не забывайте обновлять приложение.
Напомним, основатель компании SpaceX Илон Маск оперативно отреагировал на просьбу главы Минцифры Украины Михаила Федорова и сообщил, что сервис спутникового интернета Starlink теперь доступен в Украине.