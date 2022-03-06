В Украине запустили Дія TV: как воспользоваться услугой

Министерство цифровой трансформации Украины вместе со стриминговым сервисом Megogo запускает новую услугу для пользователей приложения “Дія” — Дія TV.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Вместе со стриминговым сервисом Megogo запускаем новую услугу для пользователей приложения “Дія” — Дія TV", — сообщил Федоров.

Сейчас Дія TV транслирует марафон объединившихся телеканалов, чтобы 24/7 освещать войну РФ против Украины.

Так что теперь украинцы будут в курсе последних новостей, где угодно и когда угодно.

Впоследствии на Дія TV появится детский контент, чтобы немного отвлечь малышей.

Михаил Федоров также рассказал, как воспользоваться услугой.

В приложении выберите "Услуги" и "Дія TV". Трансляция начнется автоматически.

Сервис доступен для пользователей iOS и Android. Но не забывайте обновлять приложение.

Напомним, основатель компании SpaceX Илон Маск оперативно отреагировал на просьбу главы Минцифры Украины Михаила Федорова и сообщил, что сервис спутникового интернета Starlink теперь доступен в Украине.