В Україні запустили Дія TV: як скористатися послугою

Міністерство цифрової трансформації України разом зі стрімінговим сервісом Megogo запускає нову послугу для користувачів програми “Дія” - Дія TV.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

"Разом зі стрімінговим сервісом Megogo запускаємо нову послугу для користувачів програми "Дія" - Дія TV", - повідомив Федоров.

Зараз Дія TV транслює марафон телеканалів, що об'єдналися, щоб 24/7 висвітлювати війну РФ проти України.

Отже, тепер українці будуть в курсі останніх новин де завгодно і коли завгодно.

Згодом на Дія TV з'явиться дитячий контент, щоб трохи відволікти малюків.

Михайло Федоров також розповів, як скористатися послугою .

У програмі виберіть "Послуги" та "Дія TV". Трансляція розпочнеться автоматично.

Сервіс доступний для користувачів iOS та Android. Але не забувайте оновлювати програму.

Нагадаємо, засновник компанії SpaceX Ілон Маск оперативно відреагував на прохання голови Мінцифри України Михайла Федорова та повідомив, що сервіс супутникового інтернету Starlink тепер доступний в Україні.