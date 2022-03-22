Працевлаштування переселенців: виплати роботодавцям будуть 2 місяці

При працевлаштуванні переселенців під час воєнного стану в Україні роботодавці отримають компенсацію витрат у розмірі 6 500 грн. на місяць за кожного працівника протягом двох місяців. Це випливає з постанови уряду №331.

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У документі зазначено, що "загальна тривалість надання компенсації видатків не може перевищувати двох місяців від дня працевлаштування особи".

Для отримання цієї компенсації роботодавцю не раніше ніж через п'ять календарних днів після працевлаштування переселенця необхідно подати до центру зайнятості або через портал "Дія" заяву про компенсацію витрат.

До заяви слід додати: копію наказу про працевлаштування, відомості про співробітників (ПІБ, ІПН) та копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особ .

Необхідно також документально підтвердити, що роботодавець перебуває на обліку як платник ЄСВ і подав податкову звітність за жовтень-грудень 2021 року за 2021 рік, а розмір зарплати працівника — не нижчий за мінімальну.

Переселенець може бути працевлаштований за умов компенсації лише один раз.

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Мільйони переселенців із України сьогодні успішно влаштувалися у різних європейських країнах. Багатьом буквально з перших днів у новій країні потрібно шукати роботу.

Фото: ua.depositphotos.com