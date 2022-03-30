Внутрішньо переміщені особи, зареєстровані до 14 квітня, отримають компенсацію за березень, — Шуляк

Українці, які до 14 квітня зареєструються як внутрішньо переміщені, зможуть отримати державну компенсацію за березень. Про це народний депутат, лідер партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомила під час брифінгу у Львові.

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"Гроші за березень можна буде отримати особам, які реєструватимуться до 14 квітня", — заявила вона.

Для дорослих компенсація передбачає виплату 2 тисяч грн, дітям та особам з інвалідністю — 3 тисяч грн.

Шуляк зазначила, що зараз внутрішньо переміщені особи реєструються у Центрах надання адміністративних послуг, територіальних громад та центрах соціального захисту. Через кілька днів таку реєстрацію можна буде виконувати через програму "Дія".

Шуляк сказала, що, за інформацією Міністерства соціальної політики, 130 тисяч внутрішньо переміщених осіб уже зареєстровано.

При працевлаштуванні переселенців під час воєнного стану в Україні роботодавці отримають компенсацію витрат у розмірі 6 500 грн на місяць за кожного працівника протягом двох місяців.

Громадяни України, які виїхали з країни після початку повномасштабної російсько-української війни (24 лютого), отримають знижку на оренду житла в деяких країнах від системи інтернет-бронювання житла Booking.com.