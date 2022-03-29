Українці, які втекли від війни, отримають знижку від Booking

Громадяни України, які виїхали з країни після початку повномасштабної російсько-української війни (24 лютого), отримають знижку на оренду житла в деяких країнах від системи інтернет-бронювання житла Booking.com. Про це компанія повідомила у розсилці, передає пресслужба сервісу планування подорожей Tripmydream.

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Особлива пропозиція для українців передбачає знижку від 50% на бронювання в об'єктах розміщення, які беруть участь у кампанії. Сервіс помічає оголошення, на які поширюється знижка, спеціальною плашкою "Тариф для українських біженців".

Бронювати таке житло слід за три дні до заїзду. Спеціальні тарифи діють для оренди житла у Словаччині, Угорщині, Румунії, Польщі, Італії, Німеччині, Австрії, Молдові, Нідерландах та Чехії.

"Ми хочемо зробити все можливе, щоб допомогти тим, хто змушений залишити Україну у зв'язку із збройним конфліктом. Разом із нашими партнерами – об'єктами розміщення – ми підготували варіанти проживання, які можна забронювати безплатно або зі суттєвою знижкою", – йдеться у повідомленні сервісу.

Знижка застосовується лише до вартості номера, тобто вона не враховує додаткових зборів та податків. Також вона не сумується з будь-якими іншими знижками. Кількість номерів за тарифом обмежена, попереджають у компанії.

Раніше повідомлялося, що сервіс оренди житла Airbnb з некомерційною організацією Airbnb.org та її донорами мають намір забезпечити надання безплатного короткострокового житла для 100 тисяч біженців, які залишили Україну через російське вторгнення.

Крім того, з початку військових дій в Україні кількість біженців на захід України, а звідти за кордон перевищила всі можливі очікування. Це призвело до того, що ціни різко зросли. При цьому мер Львова Андрій Садовий 3 березня опублікував інформацію для тих, хто орендує житло в місті. За його словами, якщо орендодавець або готель здає житло за цінами вищими, ніж у довоєнний час, він вважатиметься мародером, інформація про осіб передаватиметься до СБУ та оголошуватиметься публічно.