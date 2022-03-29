Украинцы, которые бежали от войны, получат скидку от Booking

Граждане Украины, которые выехали из страны после начала полномасштабной российско-украинской войны (24 февраля), получат скидку на аренду жилья в некоторых странах от системы интернет-бронирования жилья Booking.com. Об этом компания сообщила в рассылке, передает пресс-служба сервиса планирования путешествий Tripmydream.

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Особое предложение для украинцев предусматривает скидку от 50% на бронирования в объектах размещения, участвующих в кампании. Сервис отмечает объявления, на которые распространяется скидка, специальной плашкой "Тариф для украинских беженцев".

Бронировать такое жилье нужно за три дня до заезда. Специальные тарифы действуют для аренды жилья в Словакии, Венгрии, Румынии, Польше, Италии, Германии, Австрии, Молдове, Нидерландах и Чехии.

"Мы хотим сделать все возможное, чтобы помочь тем, кто вынужден покинуть Украину в связи с вооруженным конфликтом. Вместе с нашими партнерами – объектами размещения – мы подготовили варианты проживания, которые можно забронировать бесплатно или с существенной скидкой", — говорится в сообщении сервиса.

Скидка применяется только к стоимости номера, то есть она не учитывает дополнительные сборы и налоги. Также она не суммируется с какими-либо другими скидками. Количество номеров по тарифу ограничено, предупреждают в компании.

Ранее сообщалось, что сервис аренды жилья Airbnb с некоммерческой организацией Airbnb.org и ее донорами намерены обеспечить предоставление бесплатного краткосрочного жилья для 100 тысяч беженцев, покинувших Украину из-за российского вторжения.

Кроме того, с начала военных действий в Украине количество беженцев на запад Украины, а оттуда за границу превысило все возможные ожидания. Это привело к тому, что цены резко выросли. При этом мэр Львова Андрей Садовой 3 марта опубликовал информацию для тех, кто сдает жилье в городе. По его словам, если арендодатель или отель сдает жилье по ценам выше, чем в довоенное время, он будет считаться мародером, информация о лицах будет передаваться в СБУ и объявляться публично.