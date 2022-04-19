У "Дії" запустили реєстрацію для внутрішньо переміщених осіб

Тепер люди, які були змушені покинути свій будинок та переїхати в межах України через повномасштабне вторгнення Росії, можуть оформити статус внутрішньопереміщених осіб (ВПО) у додатку “Дія” та отримати виплату від держави для себе та своїх дітей.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запустили комплексну послугу для внутрішньопереміщених осіб (ВПО). Люди, які змушені залишити свій будинок і переїхали в межах України через повномасштабне вторгнення Росії, можуть оформити статус ВПО в "Дії" та отримати виплату від держави — для себе та своїх дітей", – зазначив Федоров.

Він нагадав, що виплати від держави переселенцям становлять щомісяця 2000 грн на дорослого та 3000 грн на дитину. Гроші можна отримати на карту "Є-підтримка" та витратити на що завгодно (або зняти готівку).

Послуга у додатку "Дія" стосується лише тих людей, які зараз перебувають в Україні, та тих, хто досі не мав статусу ВПО.

"Трохи згодом з'явиться можливість подати заявку на допомогу для всіх переселенців", — зазначив Федоров.

Також Федоров наголосив, що для того, щоб скористатися новою послугою, необхідно оновити програму "Дія".

Усю інформацію про виплати, допомогу та отримання статусу внутрішньо переміщеної особи можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про продовження термінів програми фінансової допомоги українцям, які були змушені переїжджати з регіонів бойових дій, до 30 квітня.

Зазначимо, Кабінет міністрів України спільно з Організацією Об'єднаних Націй запускають дві нові програми виплат грошей внутрішньо переміщеним особам.