Канада випускає облігації на підтримку України: які умови

Уряд Канада розпочинає збір заявок на купівлю п'ятирічних облігацій на 500 млн доларів на підтримку України. Про це 18 листопада повідомила пресслужба Міністерства фінансів Канади.

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Придбавши Ukraine Sovereignty Bond, канадці зможуть фінансово допомогти Україні, зазначає відомство у своїй заяві на сайті уряду. Проте облігації зможуть купувати громадяни і інших країн.

Випуск облігацій намічено на кінець листопада 2022 року, номінал – 100 доларів США, поточна дохідність – близько 3,3%. Купони по облігаціях виплачуватимуть двічі на рік – 24 лютого та 24 серпня, а погашення – 24 серпня 2027 року.

“Наприклад, інвестувавши 1000 доларів з прибутковістю 3,3%, можна очікувати отримання 16,5 доларів кожного лютого й серпня до 2027 року. Термін погашення облігацій настане 24 серпня 2027 року, у День Незалежності України, тоді власники облігацій отримають повне повернення своїх початкових інвестицій”, – розповіли в відомстві.

В Мінфіні також пояснили, що залучені кошти будуть надані Україні як кредит через адміністрований МВФ рахунок після переговорів з Україною, а його умови враховуватимуть надану Паризьким клубом від серпня 2022 року до грудня 2023 року відстрочку з виплат.

Тим часом кожен українець може придбати держоблігації та отримувати дохід до 16% річних. Для цього потрібно вкласти хоча б 1000 грн. Delo.ua розповідало, як це зробити в "Дії".

Уточнюємо, що Кабінет міністрів затвердив порядок придбання військових облігацій внутрішньої державної позики засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг ("Дія") 16 вересня 2022 року.