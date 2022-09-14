АРМА вперше купило військові облігації за гроші фігурантів кримінальних справ

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА) купило військові облігації на 152 млн грн, що раніше конфіскували у фігурантів кримінальних проваджень. Про це повідомила пресслужба АРМА.

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Агентство змогло інвестувати ці кошти у військові облігації після низки законодавчих та погоджувальних процедур та після остаточного погодження з урядом.

"В умовах війни з Росією держава гостро потребує додаткових джерел фінансового забезпечення. І гроші фігурантів кримінальних справ мають бути одним із таких ресурсів. Сьогодні єдиний спосіб легітимно і правильно використати арештовані кошти в інтересах держави – інвестувати їх в державні інструменти підтримки оборонної сфери", – зазначив керівник Національного агентства Дмитро Жоравович.

Він зазначив, що депозитний портфель АРМА постійно поповнюється, у тому числі за рахунок арешту російських та білоруських коштів, тому агентство зможе й надалі зможе спрямовувати ці гроші на купівлю військових облігацій.

Депозитний портфель АРМА постійно збільшується внаслідок продажу арештованого майна – лише один з останніх реалізованих лотів дозволив поповнити депозит на майже 240 млн грн.

Уточнюється, що на придбання військових облігацій АРМА має право витрачати не більше 80% арештованих коштів у національній валюті. Для здійснення операцій, кожна з яких погоджується з урядом, залучається державний банк.

В Україні триває процес націоналізації та арешту майна, що належить громадянам РФ та Білорусі. 10 травня Кабінет міністрів прийняв ключове рішення стосовно конфіскації майна РФ та її резидентів на території України, а саме – про передачу націоналізованих активів в управління ДП "Національний інвестиційний фонд" (постанова №552).

Крім того, в управління АРМА передають майно громадян країни-агресора, а також колаборанів, що перейшли на бік ворога. Зокрема, нещодавно в управління АРМА передали компанії, пов'язані з "4 каналом" нардепа-зрадника Ковальова.