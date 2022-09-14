АРМА впервые купило военные облигации за деньги фигурантов уголовных дел

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА) купило военные облигации на 152 млн грн, которые ранее были конфискованы у фигурантов уголовных производств. Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

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Агентство смогло инвестировать эти средства в военные облигации после ряда законодательных и согласительных процедур и после окончательного согласования с правительством.

"В условиях войны с Россией государство остро нуждается в дополнительных источниках финансового обеспечения. И деньги фигурантов уголовных дел должны быть одним из таких ресурсов. Сегодня единственный способ легитимно и правильно использовать арестованные средства в интересах государства – инвестировать их в государственные инструменты поддержки оборонной сферы", – отметил руководитель Национального агентства Дмитрий Жоравович.

Он отметил, что депозитный портфель АРМА постоянно пополняется, в том числе за счет ареста российских и белорусских средств, поэтому агентство сможет и дальше сможет направлять эти деньги на покупку военных облигаций.

Депозитный портфель АРМА постоянно увеличивается в результате продажи арестованного имущества – только один из последних реализованных лотов позволил пополнить депозит почти на 240 млн грн.

Уточняется, что на покупку военных облигаций АРМА имеет право тратить не более 80% арестованных средств в национальной валюте. Для осуществления операций, каждая из которых согласна с правительством, привлекается государственный банк.

В Украине идет процесс национализации и ареста имущества, принадлежащего гражданам РФ и Беларуси. 10 мая Кабинет министров принял ключевое решение относительно конфискации имущества РФ и его резидентов на территории Украины, а именно – о передаче национализированных активов в управление ГП "Национальный инвестиционный фонд" (постановление №552).

Кроме того, в управление АРМА передают имущество граждан страны-агрессора, а также перешедших на сторону врага коллаборанов. В частности, недавно в управление АРМА передали компании, связанные с "4 каналом" нардепа-предателя Ковалева.