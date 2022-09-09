В Украине арестовали активы предприятия стоимостью 3,6 млн грн, бенефициаром которого является гражданин РФ

По ходатайству прокуроров Донецкой областной прокуратуры арестованы и переданы в АРМА корпоративные права и имущество предприятия, конечным бенефициаром которого является гражданин РФ. Общая стоимость переданных активов составляет более 3,6 млн. грн.

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Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, должностные лица общества с ограниченной ответственностью, занимающиеся производством керамической продукции в г. Славянске, разоблачены в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и осуществляется следственным управлением ГУНП в Донецкой области при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований ГП Украины в Донецкой области.

Напомним, правоохранители наложили арест на корпоративные права компаний, занимающихся продажей косметики и парфюмерии на сумму 881 тысячу гривен. Конечным бенефициарным владельцем сети оказалась гражданка России.

Напомним, ранее были арестованы корпоративные права и имущество предприятий на сумму свыше 1 млрд грн, владельцем которых является эксдепутат Госдумы РФ.

Также в АРМА были переданы арестованные активы предприятия в Винницкой области, которое занимается изготовлением бытовой химии. Это корпоративные права – 100% уставного капитала компании в размере свыше 1,5 млрд грн и продукция и сырье более чем на 500 млн грн.