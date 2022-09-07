В управління АРМА передали компанії, пов'язані з "4 каналом" нардепа-зрадника Ковальова

Суд наклав арешт та передав в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від злочинів, додатково встановлені корпоративні права юридичних осіб, які опосередковано належать депутату Верховної Ради Олексію Ковальову та входять до групи компаній "4 канал".

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Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, яке веде розслідування щодо Ковальова, який після повномасштабного вторгнення Росії до України перебував на окупованій території Херсонської області та допомагав окупаційним військам.

У ході розслідування встановлено, що на початку липня цього року Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора "уряді Херсонської області".

У ДБР також зазначають, що майно ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" – українського інформаційно розважального телеканалу "4 канал", що належав Ковальову, раніше було передано АРМА у розпорядження Державного агентства з питань кіно.

"За непідтвердженою документально інформацією, у червні 2022 року Олексій Ковальов нібито загинув у результаті вибуху автомобіля на окупованій території Херсонщини. Однак, наразі у слідчих ДБР немає офіційного підтвердження цієї інформації", - йдеться у повідомленні.

Ковальов підозрюється у державній зраді в умовах воєнного стану (частина 2 статті 111) та пособництві державі-агресору (частина 1 статті 111-2 Кримінального кодексу). У випадку, якщо він живий, йому загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Нагадаємо, що 6 липня тодішній генеральний прокурор Ірина Венедіктора на підставі зібраних ДБР доказів повідомила йому про підозру. 15 липня за клопотанням бюро депутату було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Наразі його оголошено в розшук.

Зазначимо також, що після зазначеного замаху в кінці червня виявилося, що Ковальов залишився живий, однак 28 серпня стало відомо про нову спробу його вбивства: повідомлялося, що цього разу Ковальов загинув, причому разом зі співмешканкою.