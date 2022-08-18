"4 канал" депутата Ковальова передали в управління АРМА

Майно народного депутата України Олексія Ковальова передали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Зокрема, в управління АРМА передали "4 канал", який належить підозрюваному у державній зраді депутату.

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Про це 18 серпня повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Загальна вартість власності арештованого майна Ковальова становить понад 18,5 млн гривень. Ще в липні суд також арештував частки нардепа в статутних капіталах 3-х юридичних осіб, а також його банківські рахунки. Тоді ж арештували 100% статутного капіталу ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" - український інформаційно-розважальний телеканал "4 канал".

Нагадаємо, на початку квітня Ковальов повідомив у Facebook, що знаходиться на окупованій території Херсонській області. Згодом нардеп розповів ЗМІ, що поїхав туди вже після окупації - 28 лютого.

Такі дії у Раді розцінили як "перехід на сторону ворога". Згодом Ковальова вирішили виключити з фракції "Слуга народа", хоча ще наприкінці квітня його членство у ній було "призупинене". На початку липня окупанти оголосили про створення власного "уряду"в Херсонській області, заступником голови якого був призначений Ковальов.

15 липня слідчий суддя обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави народному депутату України Ковальову. Наразі депутат в розшук, досудове розслідування триває.